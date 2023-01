Dealer (21) dodelijke dosis XTC krijgt drie jaar met uitstel, oma en vader van het slachtoffer spellen hem de les: “Je moest je schamen”

Tongeren/DiestEnkele weken voor zijn 18de verjaardag overleed R. op 1 augustus 2020 aan een overdosis XTC. De 21-jarige dealer die de 25 Xtc-pillen in Tongeren had verkocht aan het slachtoffer en zijn minderjarige vriend, is nu door de strafrechtbank veroordeeld tot drie jaar cel met uitstel. Toen de vader en de oma zich tot de dader richtten, werd het muisstil.

Op 31 juli 2021 ontving de politie om 22u30 een noodoproep van een jongeman uit de Mosstraat in Halen. Ter plaatse troffen de agenten zijn 17-jarige vriend aan in kritieke toestand. De jongen werd afgevoerd naar het Gasthuisberg in Leuven maar overleed een dag later. Volgens de wetsarts werd een overdosis XTC de tiener fataal.

Volledig scherm Het slachtoffer werd in kritieke toestand aangetroffen in de Mosstraat in Halen © Google Maps

Slachtoffer R. was op 31 juli samen met een minderjarige vriend op de bus gestapt van Diest richting het station van Tongeren. Daar hadden de twee vrienden 25 xtc-pillen aangekocht van een 21-jarige Tongenaar en zijn 58-jarige kompaan. De vijftiger overleed in december waardoor enkel W. (21) zich voor de strafrechtbank in Tongeren moest verantwoorden.

Levens kapot

“Ik was gewoon een tussenpersoon en ben die xtc-pillen naar het station van Tongeren gaan brengen omdat ik de vriend van R. kende. Het geld heb ik nadien aan F. (58) gegeven, ik heb er zelf niets aan verdiend”, getuigde de twintiger, die toegaf dat hij destijds zelf ook gebruikte. “Ze hadden me ook niet gezegd dat ze die pillen zelf zouden gaan nemen.” De strafrechter wees hem op de harde feiten. “Dat u uw eigen lichaam kapot wil maken is uw beslissing, maar denk eraan dat u zo ook andere levens kapotmaakt.”

Quote Hopelijk opent het overlijden van deze jongeman de ogen van iedereen. De verkoop van xtc aan minderjari­gen houdt zeer veel gevaren in. Aanklager

“De nachtmerrie van elke ouder werd werkelijkheid voor de familie van R.”, motiveerde de aanklager haar strafvordering van 40 maanden cel. “Uit de uitlezing van de gsm van beklaagde W. blijkt dat het niet bij de xtc-pillen bleef maar dat hij ook al wiet had gedeald en in de opstartfase van handel at. Hij heeft ook bekend dat hij niet altijd wist of zijn afnemers wel 18 jaar waren. De verkoop van XTC, zeker zo’n grote hoeveelheid, houdt zeer veel gevaren in. Nog meer voor minderjarigen, die roekelozer zijn met het gebruik van middelen. Ik hoop dat het overlijden van deze jongeman de ogen opent voor iedereen.”

Frustratie

De advocaat van W. (21) wees erop dat zijn cliënt de xtc leverde aan de vriend van R., en dus niet rechtstreeks aan slachtoffer zelf. Hij vroeg begrip en opschorting van straf onder voorwaarden. Hij benadrukte dat zijn cliënt intussen vast werk heeft en stopte met drugs.

Quote Ik hoop dat je een les geleerd hebt en dat je nadenkt bij wat je ons hebt aangedaan. Grootmoeder van het slachtoffer

Het kwam hard aan bij de vader van het slachtoffer, die niet wilde dat de drugsverkoop goedgepraat werd. “Een voorwaardelijke straf voor zo’n zware feiten, dat frustreert me. Je moest je schamen, mijn zoon is voorgoed weg.” De grootmoeder van de overleden tiener vulde aan. “Ik hoop dat je een les geleerd hebt en dat je nadenkt bij wat je ons hebt aangedaan.” Beklaagde W. sloot zelf berouwvol af. “Het spijt me echt voor jullie allemaal. Ik denk hier elke dag aan.”

Schadevergoeding

De strafrechtbank in Tongeren veroordeelde W. tot een celstraf van drie jaar en een boete van 8.000 euro maar legde beide straffen volledig met uitstel op onder voorwaarden. Aan de familie van het slachtoffer moet W. een schadevergoeding van 22.150 euro betalen. De strafrechter hield hiervoor wel rekening met een gedeelde aansprakelijkheid want ook slachtoffer R., die 28 dagen na de feiten meerderjarig zou geworden zijn, had de risico’s en de gevaren van zijn gedrag moeten inschatten. “Een normaal, voorzichtig en redelijk persoon zou niet op deze manier gehandeld hebben. Hij wist wat hij deed of moest dat alleszins weten.”

