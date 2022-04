Cursisten fotografie stellen tentoon in de bib van Tongeren

Hasselt Tweede­hands kledingver­koop, modeshows of je eigen kleding­lijn: Hasselt viert Fashion Revolution Week

Zot van mode en de laatste fashion trends? Dan kan je vanaf 18 tot en met 29 april terecht in Hasselt tijdens de Fashion Revolution Week. Leer duurzaam inpakken in de Japanse Furoshiki-stijl, volg een modeshow bij kringloopwinkel Okazi of creëer je eigen kledinglijn in het Modemuseum.

10 april