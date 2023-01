Brand aan oude rijkswachtkazerne in Tongeren: even gevreesd voor asbest

Tongeren 3D-animatie­film neemt kijkers mee naar het Romeinse Tongeren van 2.000 jaar geleden

Vier minuten lang kaatst de animatiefilm ‘Romeins Tongeren in 3D’ kijkers terug naar het Tongeren van duizenden jaren geleden. Dat de eerste stad van België een enorm rijke geschiedenis heeft, weten de meeste inwoners wel. Maar hoe rijk die geschiedenis precies is en hoe dat er allemaal uitzag, ontdekken ze pas echt in de nieuwe film.

10 januari