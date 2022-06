Boeken lenen blijft mogelijk tijdens verbouwing bib Tongeren

Boeken lenen kan tijdens de zomer acht weken in plaats van vier en er kunnen per lidkaart 20 stuks per keer ontleend worden. Op maandag 1 augustus opent een minibib in Huis Theelen in Maastrichterstraat 8 waar een beperkt deel van de collectie te vinden is. Vanaf augustus is het ook mogelijk om een gewenst pakket boeken af te halen in de bib van Borgloon met via een nieuwe ‘pakketservice’. Tijdens de weken tussen 11 juli en 1 augustus kunnen er geen boeken ontleend worden.