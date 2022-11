Bilzersteenweg volgend weekend in beide richtingen afgesloten door werken

Sint-Truiden Jumbo Sint-Trui­den opent op 7 december

De nieuwe Jumbo-winkel op de Luikerstreenweg 242 in Sint-Truiden gooit de deuren voor het eerst open op woensdag 7 december. Het is het zevende filiaal van de Nederlandse supermarktketen in Limburg en en de 27ste winkel in België.

23 november