Bibliotheek Tongeren sluit morgen de deuren voor make-over: boeken lenen kan in pop-up bib

De bib van Tongeren staat er al sinds 1994 bij zoals vandaag. “De voorbije jaren vonden er wel al enkele bescheiden ingrepen plaats maar die leidden niet altijd tot een even samenhangend geheel”, vertelt schepen van Cultuur, An Christiaens (CD&V). “Bovendien blijven er enkele losse eindjes over die we dringend moeten aanpakken. Onze bibliotheek is na 28 jaar aan een make-over toe. De vernieuwde bibliotheek moet een gezellige (publieke) woonkamer worden voor elke Tongenaar of bezoeker die er vertoeft en tot rustkomt.”

Verhuis

De echte verbouwingswerken starten pas op 2 augustus, maar voor het zover is staan ze in Tongeren voor een serieuze klus: “Van 11 juli tot 2 augustus hebben we onze handen vol met het opbergen van de tienduizenden boeken", klinkt het. “Er staan alvast 2.500 verhuisdozen klaar.”

Zaterdag 9 juli is dus de laatste dag dat bezoekers een voorraad boeken kunnen inslaan. Daarna sluit de bib. Om de periode zonder bibliotheek te overbruggen, verlengt de stad de uitleentermijn naar acht weken in plaats van vier. Bovendien kan je tot 20 stuks uitlenen per lidkaart. Het e-boekenaanbod blijft doorlopend en onbeperkt beschikbaar.

Volledig scherm De mini-bib komt in Huis Theelen © Benoit De Freine

Mini-bib

Boeken terugbrengen kan nog steeds via de digitale inleverbus aan de Kastanjewal. En vanaf 1 augustus kan je voor het terugbrengen en het ontlenen van een beperkt aantal boeken terecht in de tijdelijke mini-bib in Huis Theelen.

