Bewolkt en gestage regenval in Tongeren vandaag

Buschauf­feur Jimmy (43) sterft na hartaanval achter stuur: “Sluimerde het al langer? We weten het niet...”

De buschauffeur die zaterdagmiddag verongelukte in Heers is de 43-jarige Jimmy Decat. De man uit Gingelom kreeg een hartaanval achter het stuur. Hij was nog even bij bewustzijn, maar bezweek uiteindelijk in het ziekenhuis. “Jimmy wilde zich engageren voor de gemeente en werkte hard", vertelt Kristof Schiepers, partijgenoot van Jimmy bij Graag Gingelom.