Bestuurder (28) gearresteerd na wilde achtervolging met 9-jarig dochtertje op achterbank

Genk Emrah T. (35) haalt meteen uit naar zijn ex en medebe­schul­dig­de Anastasia N. (27) op assisenpro­ces: “Ik zit liever niet bij haar”

Anastasia N. (27) en Emrah T. (35) zijn maandag beiden verschenen op de inleidende zitting van hun assisenproces in Tongeren. Ze staan samen terecht voor de dood van Luana Romagnoli (25), die op 5 juni 2017 in de Dieplaan in Genk neergestoken werd met een mes. Dat het niet echt meer botert tussen de twee ex-geliefden Emrah en Anastasia, die samen een dochtertje van 6 jaar oud hebben, bleek al snel.

