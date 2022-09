Bedrijfsleiders en keurders vragen vrijspraak in dossier van zonnepanelenfraude Futech

De advocaten vroegen zich ook af of de drie Hasseltse rechters wel bevoegd zijn om te oordelen over een deel van de feiten die de vier beklaagden ten laste worden gelegd en waarvoor ze door de raadkamer naar de rechtbank zijn verwezen.

Op het moment van die verwijzing was immers nog niet bekend met hoeveel aanvragen voor groenestroomcertificaten en met welke installaties er een probleem was. Pas na de verwijzing en een tussenvonnis bleek dat er met 35 bijkomende aanvragen een probleem was. “In het strafdossier zat toen (bij de verwijzing door de raadkamer red.) niets over de bijkomende installaties”, aldus meester Hugo Lamon. “Ook was hier geen onderzoek naar gebeurd.” De advocaten gaan dan ook resoluut voor de vrijspraak van de vier beklaagden.

De hele zaak ging aan het rollen nadat Fluvius onregelmatigheden had vastgesteld in de aanvragen voor subsidies voor installaties van zonnepanelen, die door Futech waren aangelegd. Zo zouden er inconsistenties zitten tussen de verslagen van de inspecteurs, de aangegeven installaties en het gebruikte materiaal. Ook zouden er aanvragen ingediend zijn voor installaties die, volgens Fluvius, te laat of zelfs nooit geïnstalleerd werden. Het doel was om nog te profiteren van de gunstige regeling voor zonnepanelen voordat de waarde van de stroomcertificaten vanaf 1 augustus 2012 verlaagd werd.

Luchtfoto’s

Volgens Fluvius werden de verslagen die twee keurders voor die datum opstelden, meermaals na de deadline aangepast en/of kwam de werkelijke installatie niet overeen met de in het verslag vermelde installatie. Een van de bewijsstukken daarvoor was een reeks van satelliet- en luchtfoto’s waaruit moest blijken dat na de keuringsdatums geen spoor te bekennen was van zonnepanelen op de betrokken daken.

“Die satellietfoto’s zijn niet gedetailleerd genoeg”, pleitte meester Lamon. “Die foto’s kunnen enkel juist gelezen worden door iemand die satellietfoto’s echt kent. Dat is een vak.Je kan bijvoorbeeld niet zien op die foto’s of er haken staan of er badges of doeken hangen.” Ook staat er op de betrokken foto’s niet vermeld wanneer ze precies genomen zijn. Dat staat wel vermeld op een document dat de betrokken firma’s met de foto’s hebben afgeleverd, maar dat kan volgens de verdediging niet worden nagegaan.

Zonnepanelen vervangen na keuring

Ook voor de bewering van Fluvius dat er op de keuringsverslagen melding gemaakt wordt van gebruikte apparatuur die pas na de aanvraag werd geproduceerd, zijn er twee logische verklaringen volgens de zaakvoerders.

De ene is dat er heel wat zonnepanelen moesten vervangen worden nadat gebleken was dat hun rendement te laag was of dat er na de keuring, voor de installatie in werking werd gesteld, bleek dat er bijvoorbeeld een technisch defect was met de omvormers. Hierdoor zouden de serienummers van het gebruikte materiaal niet overeenkomen met die in het keuringsverslag. “Dat kon pas aan het licht komen na de keuring als de installatie in werking mocht worden gezet.” Indien mogelijk werd dit doorgegeven aan de keurders voordat hun verslag gedigitaliseerd werd.

Fouten bij digitalisering

En ook bij die digitalisering liep het vaak fout. “Dat gebeurde door de administratieve afdeling van Elektrotest en dat liep daar fout.” Zowat iedereen, van jobstudenten tot secretaressen, werd ingeschakeld om die met de hand geschreven keuringsverslagen digitaal in te geven. Volgens de advocaten van zowel de zaakvoerders als de keurders gebeurden daar regelmatig fouten bij. Als die dan later opgemerkt werden door Fluvius of Futech, werden die, na goedkeuring van de betrokken keurder, administratief rechtgezet. Dat zou kunnen verklaren waarom er meerdere digitale versies van de schriftelijke keuringsverslagen zijn die dateren van na verandering van de deadline.

Het vonnis volgt op 14 oktober.

