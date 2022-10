AZ Vesalius haalt expertise van topdokter Johan Bellemans en Mako-robot binnen: “Minder pijn en kortere hospitalisatie bij knieprothese”

TongerenSinds kort kunnen de orthopedisch chirurgen van het Orthoteam Limburg in Tongeren opereren met de Mako-robot. Die zorgt ervoor dat knieprotheses nauwkeuriger geplaatst worden. Met deze robot haalt AZ Vesalius ook de expertise van prof. dr. Johan Bellemans in huis. “Een enorme meerwaarde voor onze patiënten.”

“De technieken en materialen voor knievervanging blijven constant evolueren”, zegt orthopedisch chirurg prof. dr. Kristof Smeets. “De robotarm is zo’n recente techniek. De Mako-robot werkt met artificiële intelligentie en wordt aangestuurd door een orthopedisch chirurg die hiermee zeer precies aangetast bot en kraakbeen kan verwijderen. Daarna kan het implantaat geplaatst worden.”

Deze aanpak biedt zeer accurate plaatsing en een betere stabiliteit van het implantaat in vergelijking met de conventionele methode. Dit heeft voor de patiënt heel wat voordelen. “Mako-technologie stelt ons in staat om de plaatsing van de knieprothese nog beter af te stemmen op elke unieke patiënt op basis van zijn of haar specifieke diagnose en lichaamsbouw,” zegt Smeets. “De inzet van de robot zorgt voor minder schade aan de weke delen, minder bloedverlies en meer precisie. Dat zou dan weer kunnen leiden tot minder pijn en een kortere hospitalisatie.”

Volledig scherm Prof. dr. Kristof Smeets en prof. dr. Johan Bellemans met de Mako-Robot in az Vesalius © az Vesalius

Bijzonder is dat AZ Vesalius met de Mako-robot ook de kennis van prof. dr. Johan Bellemans in huis haalt, die de software achter deze robot mee heeft ontwikkeld. Hij was één van de eerste chirurgen in ons land die met de Mako opereerde en heeft dus een enorme expertise opgebouwd. “Dokter Smeets en ik zijn gelijkgestemden in ons vakgebied,” zegt prof. dr. Bellemans. “Hij is één van de meest getalenteerde artsen die ik mocht opleiden. We hebben 8 jaar lang samengewerkt en zijn contact blijven houden.”

Gast-expert

“De Mako die AZ Vesalius heeft aangekocht is de laatste nieuwe en meest geavanceerde uitvoering van deze chirurgische robot,” zegt Bellemans. “Ik wil met de beste technologie werken en kan dat als gast-expert in dit ziekenhuis. Het is ontzettend fijn om opnieuw zo nauw met Kristof te kunnen samenwerken en hem te ondersteunen in de verdere uitbouw van zijn vakkundigheid op vlak van knie- en sportpathologie.”

Voor professor Bellemans is het de verkenning van een nieuwe stap in zijn carrière. “Vanuit deze rol wil ik chirurgen met dezelfde visie bijstaan en assisteren bij complexe cases. Binnenkort doen we hier in AZ Vesalius zo’n complexe ingreep, een meniscus transplantatie en een correctieve osteotomie.”

“Het is voor mij en voor de patiënten een enorme meerwaarde om complexe cases te kunnen bespreken met een wereldautoriteit op vlak van kniechirurgie, en die ook naast me te hebben in het operatiekwartier,” zegt prof. dr. Smeets, “dat is enorm leerrijk.” “We leren van elkaar, nog steeds” vult prof. dr. Bellemans aan.

Orthoteam Limburg

De robot is een grote aanwinst voor de associatie Orthoteam Limburg. Dat is een nieuw netwerk van 29 orthopedisch chirurgen en ineens ook de grootste associatie orthopedie van België. “Dit type van robotchirurgie konden we nog niet aanbieden en vervolledigt ons aanbod in het behandelen van aandoeningen aan de knie. De Mako is ook beschikbaar voor de andere orthopedische chirurgen binnen het ziekenhuisnetwerk andreaz.”

