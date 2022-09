AWV laat historisch stort met asbest in Tongeren opruimen

Bilzen Bilzen maakt zich op voor jubileume­di­tie Schots Weekend met doedelzak­ken, kilts, Highland Games en bijzondere whisky’s

Op 9, 10 en 11 september doet Bruno Steegen even een stap opzij als burgemeester van Bilzen. Naar goede gewoonte neemt tijdens het Schots Weekend in Alden Biesen de Chieftain de macht over. Dit jaar is die eer weggelegd voor Luk Lemmens, gedeputeerde van provincie Antwerpen. En omdat het Schots Weekend een jubileumeditie viert, is er dat weekend extra veel te beleven in Bilzen.

24 augustus