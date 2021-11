ASSISEN. Thuisverpleegster schuldig aan moord op haar zoontje Ryan (6): ‘een weloverwogen en geplande beslissing’

Hasselt Versuz stoomt zich klaar om feestgan­gers met coronapas en negatieve sneltest te ontvangen: “Eigen testcen­trum mét dj moet sfeer erin houden”

Ook de Versuz in Hasselt maakt zich klaar om vanaf deze zaterdagavond enkel nog feestgangers met een geldige coronapas én een negatieve sneltest te ontvangen. Die test wordt net voor het betreden van de discotheek afgelegd, en dat in een speciaal testcentrum met een capaciteit van 110 bezoekers tegelijk. Zo liggen er alvast 30.000 gratis sneltesten klaar. “Zouden we hen laten betalen, dan kregen we al helemaal niemand meer over de vloer", aldus uitbater Yves Smolders.

21 november