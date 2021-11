ASSISEN. Moeder van thuisverpleegster die terechtstaat voor de dood van haar zoontje (6) getuigt: “Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurd is”

Borgloon In discotheek Mac Queen werden afgelopen nacht al 370 feestvier­ders getest aan de deur: “Overheid vraagt opnieuw énorm veel flexibili­teit van ons”

Vandaag gaan de nieuwe maatregelen voor de discotheken officieel in, maar bij Mac Queen in Borgloon zit de eerste avond met coronapas én sneltesten er alvast op. Zo’n 370 feestvierders lieten zich afgelopen vrijdagavond niet afschrikken en zakten af naar de Limburgse discotheek. “Maar als je weet dat we gemiddeld 1.500 bezoekers per avond in onze zaak hebben, dan kan je snel de som maken hoeveel inspanning al dat testen voor ons kost", zucht uitbater Jos Geladé.

20 november