ASSISEN LIVE. Vader getuigt hoe hij zijn zoontje Ryan (6) vond nadat zijn ex de jongen gedood had: “een film die voor eeuwig op mijn netvlies gebrand staat”

Hasselt 31 boetes voor voetgan­gers die verkeers­lich­ten negeren

Gisteren werden er door politie Limburg Regio Hoofdstad controles uitgevoerd op de gekende overlastlocaties in de politiezone. In totaal werden er 64 personen en 5 voertuigen gecontroleerd. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde 31 processen-verbaal op voor voetgangers die de verkeerslichten niet respecteerden. Daarnaast waren drie personen in het bezit van verdovende middelen en had één persoon een verboden wapen op zak.

18 november