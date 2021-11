ASSISEN LIVE. Thuisverpleegster schuldig aan moord op haar zoontje Ryan (6): ‘een weloverwogen en geplande beslissing’

Thuisverpleegster Tamara Nuijts (38) is door het hof van assisen in Tongeren veroordeeld voor de moord op haar zoontje Ryan. Op tweede kerstdag 2018 wurgde ze de jongen, toen 6 jaar oud, met een sjaal. De verdediging had aangehaald dat Tamara niet voorbedacht handelde toen ze haar kind tijdens een spel wilde meenemen in de dood. Maar de jury oordeelde daar anders over. “Tamara Nuijts heeft voldoende tijd gehad om zich te bedenken maar volhardde in haar beslissing om Ryan te doden. Ze heeft die beslissing op een weloverwogen en geplande wijze genomen.’