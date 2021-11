ASSISEN LIVE. Moeder van thuisverpleegster die terechtstaat voor de dood van haar zoontje (6) getuigt: “Ik kan nog steeds niet geloven dat dit gebeurd is.”

Tongeren Tongerse carnavals­stoet met mondmas­kers, massa volk én sfeer stuit toch op kritiek: “Onverant­woord”

Mondmaskers, Covid Safe Ticket en geen fuif: de Tongerse carnavalsstoet is niet wat het ooit was, maar er is er een. Als enige stad in België, besloten de Tongenaars toch nog een stoet in 2021 te organiseren voor hun prins Valentin I. Maar met coronacijfers die de pan uit rijzen en de druk op de ziekenhuizen die hoger dan ooit is, lijkt zo'n stoet om coronabesmettingen vragen. Tongerse carnavalisten in hart en nieren trokken zich daar weinig van aan en haalden vooral hun hart op tijdens de carnavalsstoet. Maar niet iedereen was even enthousiast.

15 november