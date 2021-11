ASSISEN LIVE. Deskundigen getuigen op assisenproces over Tamara, die haar zoontje Ryan (6) wurgde: ‘ze was toerekeningsvatbaar op het ogenblik van de feiten’

Hasselt Hogeschool PXL overhan­digt cheque van bijna 6.000 euro ten voordele van Rode Neuzen

Met Rode Neuzen Dag in zicht, doet de Hogeschool PXL ook deze week nog extra inspanning om het belang van ondersteuning van jongeren in de kijker te zetten. Zo kleuren alle PXL-gebouwen in Hasselt rood in de avond en zijn er in de middag nog steeds ‘pasta meatballs' en Rode Neuzen-koffies te koop ten voordele van de Rode Neuzen Dag.

