Assisen. ‘Afghaanse herdersjongen’ Zaman A. schuldig aan moord op Hasseltse kapster: “slachtoffer uitte geen doodswens”

Tongeren Tongers vaccinatie­cen­trum zet deze week vooral tweede prikken

27 mei De vaccinatiecampagne in het Tongers vaccinatiecentrum – waar inwoners van Tongeren, Herstappe en voeren via een mobiel team terechtkunnen – loopt aardig vlot. “Zo dienen we deze week voornamelijk tweede dosissen toe”, zegt Luc Hendrix, voorzitter van de eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg (ZOLim). “Wat betreft de eerste vaccins, zitten we nu aan mensen van het geboortejaar 1973. We hebben alvast uitnodigingen verstuurd voor de komende twee weken. Dan zijn personen van het geboortejaar 1980 aan de beurt. De laatste risicopatiënten zouden tegen eind volgende week gevaccineerd moeten zijn.”