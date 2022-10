ASSISEN. Aanklager vordert 27 jaar cel voor dood van agent en vader van drie: “Een kille, genadeloze en uiterst laffe daad van zinloos geweld”

Hasselt Jessa Ziekenhuis wil elf huizen en bouwgrond kopen om plaats te maken voor nieuwbouw van 85 meter hoog, maar tegen de wil van bewoners: “Plots moeten we ons leven helemaal opnieuw inrichten”

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt heeft plannen om elf woningen en één bouwgrond te kopen in de Salvatorstraat. Met die extra ruimte wil het ziekenhuis een duurzame ontsluiting creëren voor het nieuwe ziekenhuis dat vanaf midden 2024 op de Salvatorsite gebouwd wordt. “Onteigeningen zijn het niet, want elke eigenaar krijgt de keuze", zegt Jessa. “Maar het is geen keuze meer als we plots in een werf, middenin verkeersdrukte en in de schaduw van een 85 meter hoog gebouw moeten wonen”, reageren de bewoners.

