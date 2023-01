Amerikaanse prof geeft online lezing voor Gallo-Romeins Museum over impact van besmettelijke ziektes

Prof. dr. Kyle Harper (University of Oklahoma) publiceerde in het verleden baanbrekend werk over hoe virussen en bacteriën het verloop van onze geschiedenis mee bepaalden, van in de prehistorie tot vandaag. Ook de val van het Romeinse Rijk bekijkt hij in dat perspectief. De coronapandemie maakt zijn inzichten brandend actueel. Het Gallo-Romeins Museum strikte de Amerikaan voor een online lezing op woensdag 18 januari.