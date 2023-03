Ambiorix, Teseum of Grote Markt staan binnenkort te koop in Monopoly Tongeren: “Het laatste vakje op het bord, vullen de Tongenaren zelf in”

Limburg krijgt in het najaar een derde, exclusieve Monopoly-versie. Dit jaar zijn de straten en bezienswaardigheden van Tongeren aan de beurt om een gloednieuw spelbord te vullen. “We hadden al Monopoly Hasselt en sinds een tijd zijn we bezig met Monopoly KRC Genk”, zegt Dries Slootmans van Groep 24 dat de bijzondere versies creëert. “De eerste stad van België kon dus niet langer ontbreken.”

Binnenkort koop je tijdens een spelletje Monopoly misschien wel Ambiorix, het Teseum, de Grote Markt of De Motten. In het najaar van 2023 lanceert Groep 24 samen met Hasbro een gloednieuwe versie van Monopoly met Tongeren in de hoofdrol. “Een twintigtal Vlaamse steden hebben al zo’n bijzondere editie en nu is het de beurt aan onze eerste stad”, vertelt Slootmans.

De nieuwe editie blijft trouw aan het originele spelconcept maar wordt in een Tongers jasje gestoken. De figuurtjes om mee te spelen, blijven bijvoorbeeld hetzelfde, maar de locaties van het klassieke Monopoly-spelbord worden aangepast naar typisch Tongerse straten, pleinen en bezienswaardigheden. Er zal plaats zijn voor eeuwenoude historische gebouwen in de stad, maar ook voor winkelstraten en parken. Zo wandelen spelers langs de Mijlpaalroute of het Sint-Catharinabegijnhof, zet je een hotel op de Grote Markt, bezoek je het standbeeld van Ambiorix, koop het Teseum of ga je shoppen in de Maastrichterstraat.

Volledig scherm Monopoly-Tongeren. © Karolien Coenen

Bovendien worden ook de Kans- en Algemeen Fondskaartjes ingevuld met Tongerse verwijzingen. Zo zal je Monopoly-geld moeten betalen om vrienden of familie te trakteren op een uitstapje naar het Gallo-Romeins Museum. Voor de overige invulling van het spel is het nog wachten tot de lancering eind 2023. En één vakje blijft voorlopig nog leeg.

Sportclub te koop

“Eén van de locaties op het bord, kunnen de Tongenaren zelf kiezen”, zegt Slootmans. “Elke inwoner kan stemmen op een sportvereniging uit Tongeren. De vereniging met de meeste stemmen krijgt een plaatsje op het bord. Dat wordt dus nog even spannend afwachten.”

Om het Monopoly-spel van Tongeren in de winkelrekken te krijgen, is er ongeveer een jaar werk. “Een belangrijke factor om effectief een nieuwe versie van een stad te maken, is de schoonheid. Zijn er wel genoeg bijzondere plekjes en straten om zo’n bord van te maken? Dat is in Tongeren natuurlijk geen probleem. Maar ook het aantal inwoners is belangrijk", klinkt het. “Monopoly Tongeren wordt een gelimiteerde editie. Maar hoeveel spellen precies gedrukt zullen worden, is nu nog duidelijk. Geïnteresseerden kunnen hun spel alvast bestellen. In het najaar zal Monopoly Tongeren ook in de Tongerse winkelrekken te vinden zijn.”

Stemmen voor dat laatste gegeerde plekje op het spelbord kan via www.monopolystore.be/Tongeren tot en met donderdag 23 maart om middernacht. Op dezelfde site vind je bovendien alle info en kan je je spel alvast bestellen.

