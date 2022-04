Albert Heijn opent in Tongeren, twee Limburgse filialen volgen deze maand

Albert Heijn Tongeren is goed voor een 45-tal jobs. Het is de eerste Albert Heijn winkel voor franchisenemer David Vandecaetsbeek – die op dezelfde plek voorheen een Delhaize winkel uitbaatte. Supermarktmanager Kim Fransen wordt het vaste gezicht van de winkel. “We brengen een bijzondere supermarkt naar Tongeren, daarvan zijn we overtuigd”, zegt ondernemer Vandecaetsbeek.

Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België, stelt dat de prijzen van Albert Heijn vandaag bijzonder gewaardeerd worden door de klanten: “Onze producten zijn altijd laaggeprijsd. Daarnaast pakken we uit met superpromoties, die wij Bonusacties noemen. Met onze Prijsfavorieten bieden we 1500 topproducten aan voor de allerlaagste prijs. Die combinatie maakt winkelen bij Albert Heijn prettig en bijzonder voordelig.”

Leopoldsburg en Hechtel

De nieuwe winkel in Tongeren is de derde winkelopening van 2022 en de eerste in Limburg dit jaar. Albert Heijn opent 3 Limburgse winkels op een rij: Tongeren (vandaag), Leopoldsburg (13 april) en in Hechtel-Eksel (21 april) volgen later deze maand. Met deze opening zet Albert Heijn opnieuw een mooie stap richting 100 winkels in Vlaanderen en de Brusselse rand.