Agenten redden stikkende baby tijdens Kroningsfeesten: “EHBO-cursus van enkele weken geleden kwam goed van pas”

“Waar mama (96) en papa (99) nu heen moeten? We weten het gewoon niet”: zorginspec­tie stelt ernstige terkortko­min­gen vast in service­flats in Velm

De bewoners van de serviceflats van Triamant in Velm kregen een week lang onvoldoende zorg. De maaltijden voor het weekend zouden niet geleverd worden én oproepen via het voorziene systeem bleven veel te lang onbeantwoord. De stad Sint-Truiden nam het roerloos schip over, kon de schade beperken en dient klacht in. “Jammer dat ma en pa plots moeten verhuizen. We weten niet eens waarheen”, zegt Geert Van Dyck.