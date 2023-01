3D-animatiefilm neemt kijkers mee naar het Romeinse Tongeren van 2.000 jaar geleden

TongerenVier minuten lang kaatst de animatiefilm ‘Romeins Tongeren in 3D’ kijkers terug naar het Tongeren van duizenden jaren geleden. Dat de eerste stad van België een enorm rijke geschiedenis heeft, weten de meeste inwoners wel. Maar hoe rijk die geschiedenis precies is en hoe dat er allemaal uitzag, ontdekken ze pas echt in de nieuwe film.

Tongeren telt meer dan 2.000 jaar aan stadsontwikkeling waarvan veel restanten nog verscholen zitten onder de grond. “Dat maakt het geen sinecure om onze geschiedenis op een heldere manier uit de doeken te doen”, vertelt schepen van Erfgoed, Gerard Stassen (Vooruit). “Gelukkig biedt de hedendaagse technologie soelaas. Een beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden. En dat geldt overduidelijk voor de 3D-film die je een bijzondere blik geeft op het Romeinse verleden van onze stad.”

Voor de realisatie van de film werd samengewerkt met ArchaeoPlanRistow uit Keulen en architectenbureau Narmer uit Budapest. Beide bedrijven zijn gespecialiseerd in de realisatie van virtuele archeologische reconstructies en professionele animaties.

Van aquaduct tot tempel

De film vertrekt in de tweede eeuw in het zuidwesten van wat nu Tongeren is. Er is een uitgestrekt Romeins grafveld en een horeum - een opslagplaats voor graan - te zien. Vervolgens vliegt men langs de imposante stadsverdedigingsmuur over het aquaduct richting het noorden van Tongeren. Daar bevond zich de Romeinse tempelsite die uitkijkt over het lagergelegen bronnengebied. Even later verlaat men de tempelsite en nemen kijkers een sprong in de tijd, recht naar de vierde eeuw. De stad is een stuk kleiner en verkeert in woelige tijden...

“Met deze film tonen we enkele hoogtepunten uit het Romeinse verleden van onze stad. Enerzijds is de film een voorproefde voor de vele toeristen die onze stad bezoeken”, vertelt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). “Zij worden zo uitgenodigd voor een verdere verkenning van onze stad in het Gallo-Romeins Museum en het Teseum. Maar tegelijkertijd nodigen we diezelfde bezoeker ook uit om actief en op eigen houtje de stad te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld via onze Per Pedes-app die we nog niet zo lang geleden lanceerden. En ten slotte geeft de film ook elke Tongenaar een unieke inkijk in de geschiedenis van zijn of haar stad.”

Toeristische dienst

“De film kan worden bekeken via een gloednieuw interactief scherm dat werd opgesteld bij de dienst toerisme. De Gasthuiskapel is voor heel wat toeristen de eerste halte tijdens hun bezoek aan onze stad. Hier krijgen zij voortaan meteen ook een eerste impressie van hoe Romeins Tongeren er vele eeuwen geleden uitzag. Daarnaast voegden we nog enkele eerder gerealiseerde 3D-animaties toe. Ook die nemen je mee op sleeptouw door een stukje Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren", besluit schepen van Toerisme, An Christiaens (CD&V).

