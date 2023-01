29 Tongerse kunstobjecten en twee verzamelingen krijgen plekje op Vlaamse Topstukkenlijst

Eerder werden de muziekmanuscripten, de veertien bekende heiligenbeelden, de verzameling reliekbeursjes en een textielensemble aan de Topstukkenlijst toegevoegd. Nu zijn ook de gesp uit de Merovingische periode, het ivoren paneel van de heilige Paulus en het romaanse Christushoofd erkend. Die drie objecten behoren tot de oudste van de Tongerse kunstschat. Daarnaast bevat de nieuwe lijst van topstukken tal van reliekhouders en liturgische voorwerpen, een processiekruis, een reliekomhulsel uit de Karolingische periode en de verzameling koorkapgespen. De mooie erkenning bewijst nogmaals de rijkdom van de Tongerse kerkschat.

Volledig scherm Vlaams minister van Cultuur, Jan Jambon, negenentwintig Tongerse kunstobjecten en twee kunstverzamelingen aan de Vlaamse Topstukkenlijst toe. Een groot aantal daarvan staat in het Teseum. © Stefan Matthijssens

“De Topstukkenlijst bevat voor Vlaanderen bijzondere en unieke voorwerpen en verzamelingen. Het Topstukkendecreet zorgt ervoor dat deze objecten niet verloren gaan voor volgende generaties. De stukken krijgen namelijk een ‘beschermde’ status”, zegt burgemeester Patrick Dewael (Open Vld). De topstukken komen bovendien in aanmerking voor subsidies bij conservering en restauratie. Wie een erkend topstuk in huis heeft, moet het namelijk ook in de best mogelijke omstandigheden bewaren en zorgen dat het in goede conditie blijft.

“Met deze erkenning start 2023 voor de stad Tongeren alvast goed. Het belooft een boeiend jaar te worden. Het is het jaar van de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten, ter nagedachtenis van de kroning van het Mariabeeld ‘Oorzaak onzer Blijdschap’. Zowel het Mariabeeld als een aantal topstukken uit de schatkamer trekken in processie door de stad. Ook het openstellen van de belforttoren staat op het programma. De toren wordt het derde museumdeel van het Teseum”, zegt An Christiaens (CD&V), schepen van Toerisme.

Mooi bezoekersaantal

Het Teseum werd afgelopen jaar druk bezocht. “Ondanks het wegvallen van de zogenaamde ‘staycations’ en de warme zomer is het bezoekersaantal van 2021 toch bijna geëvenaard met bijna 20.000 bezoekers op jaarbasis. Hiervan komt 73% uit Vlaanderen, 16% uit onze buurlanden en 11% uit Wallonië en Brussel. In groep ontvangt het Teseum voornamelijk middelbare scholen die hun weg naar de schatkamer en de archeologische site gevonden hebben”, besluit An Christiaens.

