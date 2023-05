26 jaar na eerste vondst verkoopt Raf (61) volledige ‘schat van Ambiorix’ voor 316.000 euro: “En dan te bedenken dat ik het eerste muntje wilde weggooien”

VOETBAL DERDE NATIONALE eindronde Dennis Hamers en Eendracht Termien grijpen naast promotie en zien schitte­rend seizoen in mineur eindigen: “Dit komt bijzonder hard aan”

Niet Termien, maar Houtvenne promoveert naar tweede nationale. In de eindrondefinale, met als inzet de promotie naar de tweede amateurliga, ging Eendracht Termien op eigen terrein ongelukkig met 1-2 onderuit tegen Houtvenne. Nochtans was Termien via een treffer van Dauwe op voorsprong geklommen. Een dekselse Joeri Dequevy boog met twee goals de achterstand alsnog om en bezorgde de Genkse ploeg een enorm dreun. “Houtvenne scoorde aan honderd procent”, sakkerde Dennis Hamers.