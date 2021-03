Zo wil Tomorrowland editie 2021 redden: “Hopen op festival met alle toeters en bellen”

Tomorrowland Lichtte een episch afgesloten 15 jaar Tomorrow­land nu al een tipje van de sluier naar volgend jaar?

23 juli Wat. Een. Afsluiter. Een ode in de vorm van een gigashow, met daarin haast elke topplaat die de Mainstage van Tomorrowland de voorbije 15 jaar in vuur en vlam zette. Hier was Swedish House Mafia nooit boven gekund. Zij hadden dat slotmoment voor zich, maar kwamen niet opdagen. Te kijk gezet door ‘3 Are Legend’: Dimitri Vegas, Like Mike & Steve Aoki. Zo sloot een misschien wat atypische Tomorrowland toch in geheel typische wijze af. En merkten we ook een vette knipoog richting toekomst.