Waarom Tomorrowland ook na twee jaar zonder editie het allermafste en beste festival ter wereld is gebleven

TomorrowlandGeen virus dat Tomorrowland klein krijgt. Wat een waanzinnig feest om na drie digitale edities opnieuw het enige echte festival te mogen beleven. Gelukszoekers vanover de hele wereld constateerden drie weekends lang dat er in de Rupelputten onder De Schorre al lang geen klei meer zit, maar puur goud. Als enkele uitstekende andere (Belgische) festivals Champions League spelen, dan vertoeft Tomorrowland in een zelf opgerichte supercompetitie. Op eenzaam hoog niveau. Hoe het team van TML corona het hoofd bood en er in 2022 simpelweg nog maffer en grandiozer op is geworden.

Hoezo, Tomorrowland is helemaal terug van weggeweest? Neen, Tomorrowland is nooit weggeweest. Toen in 2020 duidelijk werd dat er van een festivalzomer helemaal geen sprake zou zijn en Covid een bloedrode streep zou trekken door een tot dan vooral boomende sector, namen ze in het Antwerpse hoofdkwartier een beslissing in typische Tomorrowlandstijl. In plaats van de bescheiden en voorzichtige Belgische reflex te hanteren en drastisch te saneren om zo de verliezen te beperken, redeneerden de broers Beers net omgekeerd. 40 werkkrachten erbij, in plaats van eruit.

Om Tomorrowland Around the World helemaal vanaf nul te creëren. Maandenlang werd er dag en nacht gewerkt om dat tweedaagse digitale festival half juli uit de grond te stampen. Meer dan zestig dj’s deden hun ding in een zogenaamde groene kamer, de acht virtueel verbluffende podiums stonden niet op de Schorre maar wel op het cybereiland Pāpiliōnem. Een huzarenstukje. Uniek in de wereld. Getekend door een honderd procent Belgische equipe onder aanvoering van de broers Beers. Chapeau.

Volledig scherm © Tomorrowland

Ondanks meer dan een miljoen kijkers werd dat geen economische voltreffer, laat staan dat de financiële k(r)aters werden dichtgereden. Maar dat hoefde dan ook helemaal niet. Veel belangrijker, was dat de band met de ‘People of Tomorrow’ zo intact mogelijk bleef. Niet met enkele obligate posts op de sociale media, wel met wat toen het dichtst aanleunde bij een echte Tomorrowland. Gedanst en gefeest moest dan wel in de eigen huiskamer, maar hey: er werd tenminste gedanst en gefeest.

Net zoals Tomorrowland al in de eerste weken van de lockdown uitpakte met wekelijkse livestreams die 90 miljoen kijkers lokten. De muziektrend was gezet. En na Tomorrowland Around The World (een ticket kostte 20 euro) volgde dankzij die zelf gecreëerde know-how nog een digitale eindejaarseditie en kreeg het festival in 2021 - noodgedwongen wegens opnieuw geen echte festivalzomer - een tweede leven. Al die tijd werd er ook contact gehouden met de fans via het onvolprezen One World Radio: het radiostation dat 24 op 24 en 7 op 7 voor continue content zorgde. Dágelijks Tomorrowland in menige huis- of slaapkamer. Een streepje hoop op andere tijden.

Volledig scherm © Photonews

Het DNA van Tomorrowland kan moeilijk beter geschetst worden. Berekende risico’s nemen. In plaats van genoegen te nemen met dat waar iedereen tevreden is, kiezen voor next level. Waar elk ander (dance)festival blij was met louter mastodonten van podiums, kleden ze die op Tomorrowland nog eens op onnavolgbare wijze aan. Met ook dit jaar de Mainstage, met een recordhoogte van 53 meter, als absolute paradepaardje. 100% in-house gemaakt en dat helemaal ‘from scratch’. Naar een volledig uitgetekend idee van het creatieve team achter het festival, de verschillende elementen vervaardigd en opgetrokken in het Tomorrowland Atelier. Een geluk bij een ongeluk dat die materialen al gekocht waren voor het festival van 2020, dat scheelt in kostprijs.

Met open mond sta je te kijken, wanneer er langs de twee flanken van iets wat eruit ziet als een futuristisch ruimteschip, in de vorm van spacetroopers 82 dansers (we hebben ze geteld) naar beneden komen gedaald. Visueel topspektakel dat in de festivalwereld zijn gelijke niet kent. Je weet dikwijls niet naar wat of waar eerst te kijken. Naar de dj die zijn hoogtepunt van het jaar beleeft, naar al die bewegende en lichtgevende podiumelementen, naar die zotte confetti-, papier- of CO2-kanonnen, naar die uitzinnige mensenzee die danst en jumpt alsof de wereld morgen weer een jaar in lockdown moet, naar al die dikwijls vrolijk geschifte Zuid-Amerikanen die vastbesloten waren van Tomorrowland de reis van hun leven te maken en daar aardig in aan het lukken zijn, naar dat onwezenlijk vuurwerk dat alles wegblaast. Of naar je lief dat er weer goed uitziet, dat kan ook gewoon natuurlijk.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

En zo lijkt het alsof Tomorrowland een eenvoudige en vrolijke doorstart kende. Maar dat is slechts schijn. Leveranciers waar de organisatie vroeger op kon vertrouwen zoals Vingegaard erop kon rekenen dat Van Aert hem ook op de steilste col in een zetel afzette, hadden het nu plots een pak moeilijker. Vooral wegens minder middelen, de betere technici die tijdens corona voor andere bedrijfstakken hebben gekozen bijvoorbeeld. En ook binnen de organisatie was het niet altijd even vanzelfsprekend om opnieuw in festivalmodus te geraken. Maar het tekent en siert Tomorrowland dat de bezoeker daar in de verste verte niets van merkt.

Of het moest diegene zijn die zich afvroeg waarom David Guetta dit jaar niet geprogrammeerd stond. De Franse dj blonk ditmaal louter uit uit in afwezigheid. Als enige ging hij niet akkoord met de iets mindere gage die Tomorrowland omwille van de crisis uitbetaalde. Guetta die feestelijk bedankt, nadat hij mede dankzij Tomorrowland tot wereldster is uitgegroeid? Hey, alles behalve Sexy Bitch.

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews

Tomorrowland, het festival met camping alsof het een vakantieoord met alles erop en eraan betreft. Met z’n eigen brug. Met een gangpad in mozaïek. Met een Trollenbos. Met overal unieke eet- en drinkervaringen van de hand van ‘s werelds beste chef-koks. Met glampings in Durbuy en straks in de duinen van Dubai. Met een wintereditie in Alpe d’Huez. Met een eigen show in Ibiza’s grootste openluchtdiscotheek Ushuaïa met Dimitri Vegas & Like Mike in de hoofdrol. Met CORE een voorzomersbroertje in Brussel samen met Rock Werchter. Met een eigen vliegtuig.

Volledig scherm De in het bos verdoken CORE-stage gooide opnieuw hoge ogen op Tomorrowland. © Joel Hoylaerts / Photonews

Met naast dat eigen radiostation ook een eigen platenlabel en een talentschool. Een eigen fantasyreeks in boekvorm via een heus Fiction Department. Met z’n eigen duurzaamheidsplatform, Love Tomorrow. Met straks twee nieuwe schooltjes voor de Tomorrowland Foundation, in Calcutta en Oeganda, in samenwerking met liefdadigheidsorganisaties Cunina, Mobile School en EK Tara, om kinderen een betere toekomst te schenken. Tomorrowland, het festival dat als geen ander nadenkt over z’n legacy.

Volledig scherm Opening van © TML

Tomorrowland, het festival waar je hopeloos ten prooi valt aan het Stockholm-syndroom. Wat je zonet al mooi vond, is nu nog mooier. En enkele tellen later ga je om de hoek iets tegenkomen dat je nog meer van de sokken blaast. Het festival waar ook het wederzijdse respect - in tegenstelling tot in onze samenleving - zo groot is. Waar iedereen zichzelf kan zijn.

Na twee jaar kan en mag alles weer. Op Tomorrowland dringt dat besef eens zo hard binnen. Beelden die je nooit meer voor mogelijk had gehouden, spelen zich plotseling vlak voor je neus af. Een bijwijlen surrealistische ervaring.

En zo bestaat het, dat wanneer je aan de andere kant van de wereld zegt dat Tomorrowland in haast je achtertuin ligt, de Australiër in kwestie zijn vertrek met zicht op Coogee Beach meteen wil inruilen voor het jouwe. En da’s met zicht op de Dossin-kazerne in Mechelen. Zijn vrouw krijg je er gratis en voor niets bij. ‘Boomtown’, Belgiës beste exportproduct.

De deltavallei waar het graf van menig Tomorrowland-liefhebber mag liggen, die bevindt zich in de Schorre. David Guetta zal je er niet tegenkomen. Dat is niet erg. Maar als we daar ooit in de verte Takis Thivaios een plaat horen opleggen en er barst prompt een feestje los, prijzen wij ons al heel gelukkig.

Volledig scherm © Tomorrowland

Volledig scherm © Photonews

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews