REPORTAGE. ‘Buren van Tomorrowland’ over verbod op megafestival: “Een internationaal dansfeest met 400.000 gasten? Slecht idee”

Coronavirus Beslissing over zomerfesti­vals en andere coronamaat­re­ge­len valt pas op 15 april

10 april De Nationale Veiligheidsraad komt volgende woensdag opnieuw samen over de coronamaatregelen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) vandaag gezegd in het Vlaams parlement. Wellicht komt er dan onder meer een beslissing over de zomerevenementen, zoals festivals.