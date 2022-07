Puffen en zweten: zo koelt de massa af op de snikhete laatste dag van Tomorrowland

Festivals IN BEELD. Tomorrow­land vanuit uw kot

Niet in Boom, maar over de hele wereld verspreid en elk vanuit zijn eigen kot. Zo is Tomorrowland 2020 zaterdagavond van start gegaan. Via een game-achtige wereld bouwen duizenden ‘people of tomorrow’ elk in hun bubbel een feestje in hun living, tuin of terras. Ook al is het nu via de laptop, aan één ding werd niet gesleuteld: de feeërieke sfeer van Tomorrowland.

26 juli