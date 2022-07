Onze man evalueert eerste dag Tomorrowland: “De wereld keek zijn ogen uit”

De tickets lagen al twee jaar in de lade. Het hoofdpodium twee jaar in het atelier. Gisteren onthulde Tomorrowland met ’The Reflection of light’ misschien wel het meest verbluffende kunstwerk uit hun 16-jarig bestaan. Een futuristisch hoogstandje dat zich met tentakels tot diep in het publiek boorde. En vooral veel licht. “Iedereen herinnert zich nog hoe onze schermen drie jaar geleden op zwart gingen en het licht in een doosje verdween,” klonk het bij TML-woordvoerster Debby Wilmsen. “Dit jaar verspreiden we liefde via licht.” De boodschap sloeg in. Lichtspektakel op de armen van het podium. Vuurwerk. Licht. De Schorre in lichterlaaie.