Mysterie rond afwezigheid David Guetta ontrafeld tijdens meest feeërieke Tomorrowland ooit

KIJK. De dagelijkse openingsceremonie van ‘Adscendo’

Op de poster van de line-up van Tomorrowland met + 600 dj’s staan meer kleine lettertjes dan er op het verzekeringsbewijs van je wagen staan. Zoals ook de elektronische muziek evolueert, is het opvallend hoe ook Tomorrowland steeds meer diversifieert in zijn line-up. Al lang niet meer het walhalla van de zogenaamde Electronic Dance Music (EDM) waarmee het festival rond 2010 internationale bekendheid verwierf en zijn steile opmars startte. De zogenaamde big room - You love it or hate it - met z'n voorspelbare en bombastische drops die al het snel het predikaat 'monotoon' en ‘commercieel’ kregen. Maar die ook steeds meer aan Tomorrowland gingen kleven. Nog heel weinig daarvan in 2023: de subgenres, of zelfs de verschillende genres binnen die subgenres (denk aan afrohouse of deathstep), winnen niet steeds meer alleen aan terrein - ze pakken het gewoon over.

Simpel gesteld, is er drang naar hard of zacht. Nog simpeler gesteld, neigt de jeugd naar dat eerste en de meer ervaren elektronische festivalgangers - veelal zij die de boom van de house in de Vlaamse discotheken hebben meegemaakt - naar dat tweede. Want loeihard gaat het er zelfs op die ‘commerciële’ Mainstage steeds meer aan toe. Techno is er steeds meer het codewoord. Met opvallend veel Belgische én bovendien jonge en vrouwelijke uithangborden. Enter Charlotte De Witte, Amelie Lens of Amber Broos (20) als de nieuwste ‘coming queen’. In diezelfde categorie: het Russische talent Anfisa Letyago of haar al wat meer ervaren landgenote Nina Kraviz. De voorbije dagen of vandaag aan zet op de Mainstage. Zelfs de absolute toppers onder de dj’s die populair willen blijven bij het jongere volkje, beseffen dat ze mee moeten met die hardere stijlen. Zo ging de set van Dimitri Vegas & Like Mike op zaterdagavond er opvallend stevig aan toe. En niet alleen wat betreft beats per minuut. (lees verder onder de foto’s)

Niet springen, wel schuifelen

In tegenstelling tot die techno en hardcore, is er het zachte(re) werk. Progressive of (tech)house die volop inzet op melodie, melancholie of minimalisme. Glasheldere precisiebombardementen, al dan niet vergezeld van vrouwelijke vocal en dikwijls heerlijk uitgemixt. Zie de populariteit van een concept als Afterlife, platenlabel uitgegroeid tot een reeks van events en zaterdag steevast goed voor een geregeld afgeladen volle Freedom Stage bij onder andere Kevin De Vries, Anyma, Adriatique of bezieler Tale of Us. Of naar het fenomeen Keinemusik, dj-collectief waarvan &ME (bekend van zijn remix ‘What to do’ van Guy Gerber) zaterdagavond op Core een majestueuze set weggaf. Alsof het iconische festival ‘Burning Man’ niet in de woestijn van Nevada, maar op de Boomse kleigrond plaatsvond. Het goeie nieuws voor al die rijpe dertigers en veertigers: springen hoeft niet. Schuifelen volstaat. Alleen een handje in de lucht, wanneer een duurzaam opgebouwde drop valt. Dat moet zelfs op pensioengerechtigde leeftijd nog wel lukken.

Wederkerend muziekfenomeen: de hang naar vroeger, toen zogezegd alles beter was. Retro (de Bonzai All Stars herrezen zaterdag opnieuw in al hun glorie van weleer op de Rose Garden), disco (Folamour - ‘Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight’, iemand?), house- en technosets die volsteken met populaire of iconische samples van deuntjes uit de jaren ‘80 en ‘90. Of de hang naar alles wat live is, liefst in een boiler room met oververhit publiek hijgend in de hals van de dj, in plaats van de vooropgenomen sets op USB-stick. ‘Agents of Time’ deed het vrijdag in diezelfde Freedom Stage, een scratchwizzard als de Engelsman James Hype -zaterdag op de Mainstage- is nu al een heuse sensatie. Of laat ons eens gewoon goed gek doen (Omdat Het Kan Soundsystem ft. Average Rob). En zelfs de EDM-liefhebbers hoeven niet te treuren. Bewonderenswaardig, hoe Dubvision en Matisse & Sadko op de Library Stage Tomorrowland deden herleven alsof we 2011 schreven.

KIJK. In de categorie lekker geschift: Average Rob

Geen festival ter wereld dat de toekomst van de elektronische muziek zo'n groots en mooi podium biedt. Elke Stage, elk hoekje of kantje van het domein tot in het kleinste detail afgewerkt. De Mainstage zag er na het futuristische exemplaar van vorig jaar nog nooit zó sprookjesachtig groots uit, de Core stage - diep verscholen in de bossen - is puur goud. De Freedom Stage leek wel op de Brusselse AB, versie 166.0. Of op een Werchterse ‘The Barn’, maar dan eentje waar iedereen wel binnen kon. Al moet gezegd: voor de Symphony of Unity, het symfonische orkest dat de bekendste danceklassiekers in een klassiek jasje steekt, was er aan de twee ingangen van de Atmosphere Stage geen doorkomen aan. Net als in de Freedom Stage genoot je ook voor de Rise Stage van de aeral sound, waarmee Tomorrowland eerder testte op het Brusselse Core Festival. Een technologie die een soort ‘geluidsbubbel’ creëert, wat in het vakjargon ‘immersive sound’ heet. De boxen worden 360 graden rond de bezoekers geplaatst en voorzien van een toplaag met hoog geplaatste speakers. (lees verder onder foto’s en video)

KIJK. 160 meter breed en 43 hoog: de duizelingwekkende Main Stage

Haast tekenend lijkt het wel, dat er op deze Tomorrowland net als vorig jaar geen sprake was van David Guetta (55). Of het moet zijn dat ‘She Knows’ de nieuwste van Dimitri Vegas & Like Mike, met ook Akon, samen met de Franse superster gemaakt is. Bizar, want Guetta en Tomorrowland, dat was lang een match. De Fransman was er sinds de tweede editie telkens bij. Zijn sets werden er steeds meer iconisch, Guetta was steevast de man die op de slotdag de Mainstage mocht afsluiten. In de backstage van openluchtdiscotheek Ushuaïa op Ibiza legde Guetta vorig jaar de reden van zijn afwezigheid uit. “Ik ben er al op elke Tomorrowland bijgeweest, van de eerste tot de laatste editie. Maar deze keer konden we geen akkoord vinden.”

Lees: David Guetta was het als enige dj niet eens met de 10% die de dj’s moesten laten vallen op hun fee. Een financiële geste van hun kant omwille van de zware verliezen die Tomorrowland tijdens corona en twee afgelaste edities in Boom heeft geleden, zo oordeelde de organisatie. Onder andere de afgelasting van Tomorrowland Winter in 2020, toen de opbouw in Alpe d’Huez al gestart, was een zure en bloedrode appel. Een toegeving die niet naar de zin was van Guetta: hij wou niet onder zijn prijs draaien.

“Maar het is ok, ik ben er vrij zeker dat ik er volgend jaar wel weer bij zal zijn”, zei Guetta daar vorige zomer nog bij. Mis poes. De plooien zijn nog steeds niet gladgestreken. Een poging tot verzoening gaan beiden weliswaar niet uit de weg. Daarvoor blijft het wederzijdse respect te groot. Niet springend, maar al schuifelend wordt er naar een oplossing gezocht voor volgend jaar.

