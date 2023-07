LIVE. Festivaldag start in mineur door tragisch overlijden: volg hier dag twee van Tomorrowland

"Nikola was een rustige gast"

Volgens de tante van het overleden crewlid, een 26-jarige Mechelaar, voelde de man zich al de hele dag niet goed. Het was zijn eerste keer op het festival. "Donderdag is Nikola op Tomorrowland begonnen als vrijwilliger. Zijn vriendin ging er helpen en daarom ging hij mee. We vernamen via via dat hij zich vrijdagochtend al niet zo goed voelde en heel de dag in de tent is gebleven. Daar hebben ze hem dan uren later aangetroffen."