Glitter, felle kleuren en vooral niet te veel stof: dit zijn de opvallendste outfits op Tomorrowland

Katy Perry enthousi­ast over haar debuut op Tomorrow­land: "Nu ben ik tenminste cool"

Het wordt haar hoogtepunt van de zomer, hoogzwanger én als topact op ‘Tomorrowland Around The World.’ Katy Perry is dit weekend de ietwat vreemde blikvanger van het digitale 3D-concept ter vervanging van de festiviteiten in Boom en plant - net voor borstvoeding en pampers lonken - een tijdelijk afscheid in volle glorie. “De opnames duurden elf uur. Dit is mijn laatste show voor de baby er is.”

23 juli