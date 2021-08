Eerste editie sinds corona: Tomorrowland Winter maakt nieuwe data bekend

De Panne The Ride to Happiness krijgt zijn plek op nieuw Monopoly speelbord

16 augustus Begin deze maand werd bekendgemaakt dat er tegen volgende zomer een Monopoly rond de Plopsa-parken op de markt zal komen. Het laatste resterende vakje is na stemming voor het nieuwste pronkstuk van Plopsaland De Panne namelijk The Ride to Happiness by Tomorrowland.