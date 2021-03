Dj-duo Nervo: “Tomorrowland is verplaatst naar eind september”

“Het grote nieuws is dat Tomorrowland in België, een van onze grootste festivals, verplaatst is naar eind september. Het is iets om naar uit te kijken." Met dat bericht op Instagram - fragmenten van een interview met The Telegraph - lijkt dj-duo Nervo te bevestigen dat Tomorrowland dit jaar wel degelijk in september zal plaatsvinden. Het plan om te verplaatsen lekte enkele dagen geleden al uit, maar toen klonk het dat het simpelweg een mogelijke piste was die onderzocht werd. Bovendien werd er toen gesproken over eind augustus of begin september - niet éind september.