De sfeer op camping Dreamville: haren vlechten, dutjes doen... en op zoek naar de perfecte vrouw

Tomorrow­land gooit zelf de handdoek en trekt definitief stekker uit festival deze zomer

Tomorrowland gooit zelf de handdoek en trekt definitief de stekker uit het festival dit jaar. “Gezien onze lange samenwerking met de gemeentes willen we er geen juridische veldslag van maken”, luidt het in een persbericht. “De beslissing van de burgemeesters aanvechten bij de Raad van State is een piste die we niet willen bewandelen. We respecteren het burgervaderschap, maar ook onze buren uit de gemeentes Boom en Rumst.”

