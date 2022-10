Zo vader, zo zoon: Shaqueel van Persie (15) kopieert legendarische WK-goal van papa Robin

Mijntelco Het sociaal tarief voor telecom biedt tot 50 procent korting op je factuur: zo weet je of je in aanmerking komt

In tijden van inflatie en hoge energieprijzen is elke financiële tegemoetkoming meer dan welkom, zeker voor de lagere inkomens. Daarom is er vanuit de overheid niet alleen voor gas en elektriciteit een sociaal tarief voorzien; ook voor telecom bestaat er een tegemoetkoming. Wie de doelgroepen zijn voor zo'n tegemoetkoming? En welke voorwaarden er precies zijn? Mijntelco.be zet het voor je op een rij.

