Zo leerden Cristiano Ronaldo en Georgina elkaar kennen: "Ik kwam toe met de bus en vertrok in een Bugatti”

De eerste ontmoeting gaat terug tot 2016. In een filiaal van modebedrijf Gucci, waar Rodríguez werkte. Overwerken zorgde ervoor dat ze de liefde van haar leven ontmoette. “Het was een zomerse donderdag. Een collega vroeg me om een halfuurtje langer te blijven, want er zou nog een klant komen. Toen ik nadien de deur achter me dicht trok, botste ik plots op een knappe man. Hij was wel 2 meter (Ronaldo is 1m87, red.). De jongen begroette me heel beleefd en lachte. Ik voelde meteen kriebels in mijn buik en dacht: wat is er aan de hand? Ik wilde hem niet aankijken, want ik schaamde me heel erg.” Ronaldo - die ook aan het woord komt in de documentaire - vult aan: “Er was onmiddellijk een klik. Ik kreeg haar niet meer uit mijn hoofd.”