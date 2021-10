Zlatan Ibrahimovic schenkt zich naar jaarlijkse gewoonte dure wagen cadeau en wordt door z’n vrouw verrast met feestje

Time-outTradities zijn er om in stand te houden. Elk jaar schenkt Zlatan Ibrahimovic zichzelf op z’n verjaardag een (peperdure) auto cadeau. Gisteren werd hij 40 - dus mocht er letterlijk een gouden randje rond. De Zweed heeft nu ook een Ferrari SF90 Spider in de garage staan. Kostprijs: 470.000 euro. Nadien volgde een stevig feestje in een hotel in Milaan.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Happy birthday to Zlatan’. Wie Ibrahimovic op Instagram volgt, wist dat er vorig weekend iets zat aan te komen. De Zweedse goalgetter werd zondag 40 en bij elke verjaardag doet hij zichzelf een auto cadeau. In 2019 een Porsche 911 Targa (225.900 euro), vorig jaar een exclusieve Ferrari Monza SP2 (1,3 miljoen euro). In die Monza SP2 scheurde Zlatan trouwens in mei 2020 door de straten van Stockholm. Wat bleek: de keuring van zijn bolide was niet langer in orde, waarna een gepeperde rekening volgde.

Een rond getal dit jaar, dus kon er een extraatje bij. De Ferrari SF90 Spider is het eerste elektrische model van het Italiaanse luxemerk. Maar nog opvallender is de gouden kleur. Ibrahimovic betaalde er zo’n 470.000 euro voor.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verrassingsfeest

Een geschenk dat hij zelf gekozen had, maar Ibrahimovic - terug international voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland en Kosovo - viel gisteren ook in verbazing. Zijn vrouw Helena had een verrassingsfeest in Milaan georganiseerd. Na de zege in Atalanta (2-3) - Ibra speelde niet door een blessure aan de achillespees - trok een deel van de Milan-selectie kort na middernacht naar het Hyatt Centric Milan Centrale. Lichteffecten via de ramen toonden het getal ‘40' op de gevel. Een twintigtal fans werden nieuwsgierig, verzamelden zich buiten en zagen onder anderen Mike Maignan, Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Alessio Romagnoli, coach Stefano Pioli en technisch directeur Paolo Maldini onder strenge bewaking naar binnen gaan. Ook Gennaro Gattuso, Paul Pogba, Gianluigi Donnarumma en Marco Verratti waren aanwezig.

Aan stoppen denkt Zlatan trouwens nog lang niet. “Ik voel me nog steeds de sterkste van allemaal, het is nog niet het moment om aan stoppen te denken”, vertelde hij in een recent interview met Milan TV.

Voor de wedstrijd tegen Atlanta kreeg Ibrahimovic een grote taart:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In 2020 deed Zlatan zichzelf een Ferrari Monza SP2 cadeau:

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In 2019 schonk Zlatan zichzelf een Porsche 911 Targa:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.