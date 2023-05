Zijn collectie van 5,7 miljoen euro nog wat uitgebreid: Cristiano Ronaldo krijgt luxehorloge van 105.000 euro

Nog eentje bij voor z’n collectie, die al op zo'n 5,7 miljoen euro wordt geschat. Bij de opening van hun winkel in Riyad, die gepaard ging met de lancering van een reeks luxehorloges rond Cristiano Ronaldo, kreeg de Portugees van Jacob and Co meteen zelf een exemplaar van 105.000 euro. Een groen model met daarin 26 witte diamanten en zijn klassieke ‘Siu’-viering in verwerkt.

68 miljoen euro per jaar strijkt Ronaldo jaarlijks op als speler van Al-Nassr en daarnaast haalt CR7 nog eens 82 miljoen euro uit allerlei commerciële deals. Dat maakt van hem volgens Forbes de best betaalde sporter ter wereld. Een van die deals is met horlogemaker Jacob and Co en nu Ronaldo in Saoedi-Arabië speelt, zag die eerste de kans schoon om er in de hoofdstad een boetiek te openen en een nieuwe reeks horloges rond Ronaldo in de markt te zetten.

Volledig scherm © instagram jacobandco

De horloge die Ronaldo voor zijn komst bij de officiële opening er meteen bij kreeg, is de zogenaamde ‘Heart of CR7 Baguette’ ter waarde van 105.000 euro. Op de voorkant een afbeelding van een vierende Ronaldo in shirt met nummer 7, een grote voetbal en daarnaast zijn handtekening naast de letters CR7 in het goudroos. Er zitten ook 26 witte diamanten in verwerkt. En er zijn nog drie andere horloges in de Ronaldo-collectie. Voor het duurste exemplaar, betaal je 132.000 euro. Dat is de ‘Flight of CR7 Baguette’ met daarop zijn iconische kopbalgoal voor Juventus in een Champions League-clash tegen Manchester United in 2013.

Volledig scherm © instagram jacobandco

Ronaldo is een notoir liefhebber van luxehorloges en heeft al een collectie ter waarde van zo'n 5,7 miljoen euro. Zijn duurste is een Franck Muller, met 474 witte diamanten in, die maar liefst 1,8 miljoen euro kost. Ook een ‘Masterpiece' van Hublot van minstens 920.000 behoort tot zijn verzameling. Zijn partner Georgina Rodriguez heeft al een even dure smaak wat betreft horloges. Zij is al gespot met een Rolex GMT-Master II in 18 karaats wit goud en ook met diamanten bezet, ter waarde van 600.000. Haar collectie zou goed zijn voor 4 miljoen euro.

Volledig scherm © instagram jacobandco

Naast horloges heeft Cristiano Ronaldo ook een heus wagenpark tot zijn beschikking van een slordige 21 miljoen euro. Onlangs vergrootte hij die met een Bugatti van meer dan 8 miljoen.

KIJK. Cristiano Ronaldo valt bij Al-Nassr weer negatief op

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.