Zijn bezoekje was allesbehalve toevallig: Average Rob volgt Remco Evenepoel en co in nieuwe Streamz-docu

Een paar dagen na zijn opvallende passage bij Soudal-Quick.Step in de Giro is duidelijk geworden waarom Youtuber Average Rob Remco Evenepoel en zijn team van dichtbij volgt. Het internetfenomeen is immers bezig aan een documentaire over de wereldkampioen, die binnenkort te zien is op Streamz.