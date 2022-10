Zij hebben hun droomjob gevonden: vriend van Neymar zijn en maandelijks 11.000 euro verdienen

Time-OutBenfica - PSG in de Champions League en dan gaat de volgspot automatisch weer op de Parijse tridente. Neymar, Messi en Mbappé. Groot is de kans, dat er vanavond drie Zuid-Amerikanen speciaal voor die eerste in de tribunes van het Estádio da Luz zitten. Het hoeven niet altijd extravagante zwembadfeestjes te zijn. Of waarom vele Braziliaanse jongens er niet langer van dromen om de nieuwe Zico, Ronaldo of Romario te worden, maar wel de vriend van Neymar.

Niet dat het echt grappig is, maar in Brazilië doet er een grapje de ronde dat wie bevriend is met Neymar, geen last heeft van de economische crisis of de stijgende werkloosheidscijfers. Dat geldt zeker en vast voor ‘The Three Amigos’. Gilmar Araujo, Jota Amancio en Carlos Henrique. In Zuid-Amerika ‘parcas’ genoemd, in het Portugees slang voor zijn partners. Vrienden die hij nog net iets meer vertrouwt en die hij zelfs op zijn loonlijst heeft staan. En de 30-jarige PSG-ster betaalt goed: een bruto maandloon van 11.000 euro. Bovendien blijven de uitgaven aan kost en inwoning beperkt: de drie wonen samen met Neymar in zijn luxueuze miljoenenvilla in de Parijse gemeente Bougival. Niet dat Neymar het zich niet kan veroorloven. PSG betaalt hem maandelijks 4 miljoen euro, een bedrag dat via sponsor- en andere inkomsten nog oploopt tot 6,8 miljoen.

Volledig scherm De villa van Neymar in de Franse gemeente Bougival. © EPA

Gilmar Araujo was even actief als de makelaar van Neymar, maar doet nu vooral dienst als zijn belangrijkste content creator. Hij zorgt voor foto’s en video’s die op de socials van de Braziliaanse superster geplaatst worden. Op Instagram heeft de gewezen FC Barcelona-ster maar liefst 179 miljoen volgers. Daarnaast heeft Araujo via zijn artiestennaam Gil Cebola een eigen kledinglijn, tattooshop en zelfs een eigen evenementenbedrijf. Het legt Araujo geen windeieren. Ook zijn Instagram telt 670.000 volgers en voor Google won hij de pitch als fotograaf voor een recente Braziliaanse advertentiecampagne.

Volledig scherm Neymar met Gilmar Araujo. © instagram

Jota Amancio van zijn kant gaat officieel door het leven als de persoonlijke adviseur van Neymar, maar staat waarschijnlijk het allerdichtst bij de voetballer. Ze speelden als jeugdspelers samen bij Santos, waar Jota al bekend stond als ‘de broer’ van Neymar. “Ik leerde Neymar kennen toen ik dertien was en sindsdien zijn we samen opgegroeid", aldus Amancio bij ‘Marca’. “We woonden toen zeven jaar lang samen, studeerden samen en tot 2010 voetbalden we ook samen.”

Volledig scherm Neymar met Jota Amancio. © instagram

Carlos Henrique ten slotte heeft een meer superviserende rol en zou de intelligentste van de drie zijn. Hij kijkt toe op Neymars commerciële- en zakengerelateerde activiteiten.

Volledig scherm Neymar met Carlos Henrique. © instagram

Dat het goed toeven is in de entourage van Neymar, hoeft weinig betoog. Het meest explosieve feestje vond ongetwijfeld plaats in 2016, tijdens een Copa America waarvoor Neymar zijn Braziliaanse kat stuurde. Zogezegd omdat hij fit wou zijn om later die zomer de Olympische Spelen af te werken. In Las Vegas liet Neymar de champagne rijkelijk verdwijnen in wijd opengesperde monden. Onder de aanwezigen: Serena Williams en een resem modellen waaronder UFC-ringmeisjes Jhenny Andrade en Camila Oliveira. En zijn parcas. Neymar postte er zowaar een filmpje van op zijn Instagram, waarin hij de mee viering van LeBron James imiteert.

In eigen land oogstte hij toen minder lof, zeker toen Brazilië al in de groepsfase sneuvelde op die Copa America. Rivelino, WK-winnaar in 1970: “Ik denk dat Neymar de grootste idioot in de geschiedenis is. Je moet eerst iets opbouwen met de Braziliaanse ploeg voordat je mag spreken. Hij heeft nog niets gewonnen en heeft de mensen nog geen geluk kunnen schenken.” Het moet gezegd: in augustus won Neymar met de Goddelijke Kanaries de Spelen, nadat hij in de finale de beslissende penalty omzette.

Volledig scherm Neymar zet de penalty om die Brazilië in het Maracanã olympisch goud bezorgt in 2016. © AP

Voor de 26ste verjaardag van Neymar, in februari 2018, organiseerden de parcas een privéfeestje in het exclusieve Parijse ‘Pavillion Cambon’, met de Braziliaanse Ronaldo, Lewis Hamilton, Victoria Secret-model Izabel Goulart - de partner van toenmalig PSG-doelman Trapp - en NBA-ster Draymond Green op de gastenlijst, waartoe ook Thomas Meunier behoorde. De reactie achteraf van de Golden State Warrior: “In Amerika zie je supersterren die het breed laten hangen, maar voetballers zoals Neymar zijn nog van een heel ander niveau. Waanzin. Een echt cultfiguur.”

Ook vakanties en feestjes op Ibiza zijn legio: zo vlogen ze vlak voor en na zijn ophefmakende transfer van FC Barcelona naar PSG voor 222 miljoen euro samen naar het feesteiland. Want voor Neymar betekenen z’n vrienden dan misschien niet alles, maar toch heel veel. Zijn redenering: niet ondanks maar dankzij hen, heeft hij de absolute top bereikt. En dan is dankbaarheid op z’n plaats. Zijn parcas horen het graag.

Niet iedereen blijft Neymar trouw. Zo werkte Eduardo Musa, gewezen marketing directeur van Santos, zes jaar lang exclusief voor ‘Ney’ als zijn persoonlijke adviseur. Eén van zijn jobs: het beheren van de quasi ongelimiteerde creditkaart van de door Neymar gemaakte kosten en de door de vrienden van Neymar gemaakte kosten. Moegetergd gaf Musa er de brui aan. “Pas op, ik klaag over niets”, sprak hij over die periode bij de Amerikaanse site ‘Bleacher Report’. “Maar als je zes jaar werkt voor iemand als Neymar, betaal je daar de prijs voor. Je hebt geen persoonlijk leven meer. Zijn vrienden probeerde ik zo veel mogelijk in te schakelen, maar toen vond zijn vader dat nog geen goed idee.”

Volledig scherm Neymar met Eduardo Musa. © instagram

Een andere goeie vriend van Neymar, Gustavo Almeida, schetst de inbreng van zijn entourage. “Onderschat het leven van Neymar niet. Dikwijls is het alsof hij in een tunnel vol druk leeft, waaruit hij niet kan ontsnappen. Wij als vrienden praten met hem nauwelijks over voetbal. Voor Neymar zijn we een manier om de stress in zijn leven te ontlopen.”

Volledig scherm Neymar met Gustavo Almeida. © instagram

