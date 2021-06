Zes Franse fans blunderen: vliegen niet naar Boedapest, maar naar Boekarest

EK VOETBALZes Fransen hebben zaterdag de vergissing van hun leven begaan. Bedoeling was om met honderden landgenoten Les Bleus aan te moedigen in de tweede groepswedstrijd tegen Hongarije (1-1). Probleem: de zes vlogen niet naar Boedapest, maar naar de Roemeense hoofdstad Boekarest, of zo’n 800 kilometer van het volgelopen Ferenc Puskas-stadion.

Tot overmaat van ramp kwam hun blunder pas laat aan het licht. Ze verbroederden nietsvermoedend in Boekarest met Oekraïense fans die al waren afgereisd in aanloop van het EK-treffen tegen Oostenrijk van afgelopen maandag. Boekarest was hiervan de gastheer. Oostenrijk won met 0-1.

Het was een journalist van de Roemeense krant ‘Jurnalul National’ die zaterdag de zes opmerkte. Hij vroeg waarom ze in Boekarest waren en wees hen op hun vergissing. Eens daarvan bekomen, verklaarden de Fransen het ook niet helemaal te snappen. Het groepje collega’s was in de waan dat het blauw en geel van de Oekraïense vlag de kleuren van Hongarije waren.

“We verlieten de luchthaven en volgden groepen supporters”, zei één van de zes. “Ik dacht dat er ook Hongaarse fans naar de wedstrijd zouden gaan. Wel, we zijn hen gevolgd. Als het Hongaren waren, moesten ze wel de weg naar het stadion weten. Nooit gedacht dat het het Oekraïners waren. Nu ja, we kunnen elkaar niet begrijpen. Wij kunnen geen Hongaars, Oekraïens of Russisch.”

“We moeten beter leren over Europa”, concludeerde zijn maat. De zes werken in de IT-sector.

Toch lijkt hun flater niet helemaal het einde. Als Frankrijk vanavond tegen Portugal wint, speelt het maandag om 21 uur in Boekarest zijn 1/8ste finale. We hopen voor hen dat ze tegen dan nog in Roemenië vertoeven.

