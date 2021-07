Zat meest gezochte man van Frankrijk tussen Spaanse supporters in Wembley? Lookalike is trending topic

Zat de meest gezochte man van Frankrijk dinsdagavond gewoon tussen de Spaanse supporters in het Londense Wembley-stadion? Tv-kijkende Fransen meenden heel even in een supporter van La Selección de al tien jaar voortvluchtige Xavier Dupont de Ligonnès te ontwaren. De man die in april 2011 zijn vrouw en vier kinderen in Nantes om het leven bracht en sindsdien spoorloos is.

De lookalike kwam in de eerste helft enkele seconden in beeld, zorgde meteen voor een stortvloed aan tweets en werd een trending topic. “Waarom zit Xavier Dupont de Ligonnès op de tribune van Spanje-Italië?”, schreef iemand. “10 jaar op de vlucht om Xavier Dupont de Ligonnès te vinden op de tribune van een Euro-wedstrijd...”, “Xavier Dupont de Ligonnès is blijkbaar Spaans”, “Stel je voor dat hij het echt is?”, was de teneur in de hopen tweets.

Toch ging dit enthousiasme al snel liggen. “Nee het is hem niet, tenzij hij een paar kilo’s is bijgekomen.” en “Hij zou nu veel ouder zijn, je bent aan het hallucineren.”

(artikel gaat verder onder de tweets)

Monnik

Sinds ‘XDDL’ op 15 april 2011 een filiaal van hotelketen Formule 1 in Roquebrune-sur-Argens verliet, is de man spoorloos. Hij deed dit zonder het minste spoor achter te laten. Ook het moordwapen van de vijfvoudige moord, een 22 Long Rifle, is nooit teruggevonden. In de jaren die volgden kwam het verschillende keren tot krantenkoppen waarin mensen hem meenden gezien te hebben. Zo vertoonde een monnik in een klooster in de regio Var wel wat fysieke gelijkenissen met de voortvluchtige. Het bleek toch uiteindelijk niet om hem te gaan.

Franse zenders onderbraken in oktober 2019 hun programmatie om te melden dat ‘XDDL’ opgepakt was op de luchthaven van Glasgow. Te vroeg victorie gekraaid, zo bleek. De Franse gepensioneerde die ingerekend werd was evenmin de voortvluchtige.