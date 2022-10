Wout van Aert en gezin gaan walvissen spotten, maar een pretje wordt het niet: “Georges was als enige niet misselijk”

Zwemmen Liefdes­drie­hoek tussen popster en gewezen vriend van Vlaams model, olympische ster en haar ‘giftige ex’ is hét thema op Common­wealth Games

De Australische zwemmers staan op de Commonwealth Games haast continu op het podium, ze breken wereldrecords en zorgen voor een nieuwe standaard in de sport, maar hét gespreksonderwerp in Birmingham is de vermeende liefdesdriehoek met in het centrum golden girl Emma McKeon (28).

3 augustus