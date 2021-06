Wat een transformatie: ex-profvoetballer Koen Persoons toont indrukwekkend afgetraind lichaam

De voor en na is indrukwekkend te noemen. “Nadat corona er stevig had ingehakt, besloot ik om er iets aan te doen en proberen om, op zijn minst, een beetje (terug) in shape te geraken”, vertelt hij. “Ik pikte mijn opleiding personal coach terug op, deed beroep op mijn jarenlange ervaring uit het profvoetbal, stal met mijn ogen op momenten van revalidatie en liet me bijstaan door een fitnesscoach. Dit in samenwerking met een uitgebalanceerd voedingsplan, met ruimte om eens een cheatmaaltijd te nuttigen, uitte zich vrij snel in mooie resultaten. Hieruit vloeide ‘Persoons Coaching’ voort.” De Instagrampost kreeg al veel bewonderende en lovende reacties, onder meer van Jelle Van Damme, Nill De Pauw en oud-ploegmaat Mijat Maric, die Persoons lachend van ‘Photoshop’ beticht.