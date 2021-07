Wanneer de stoppen plots doorslaan: tennisser mept verlichting aan diggelen, ref ei zo na bedolven onder scherven

Time-Out Shaquille O’Neal heeft opnieuw stilaan een sixpack: “Het enige wat ik nog deed was eten en Netflix kijken”

7 juni De volgende in het rijtje der gepensioneerde topsporters die Mike Tyson-gewijs een lichamelijke reconversie gestart is: Shaquille O’Neal (49). De gewezen center van Orlando Magic en LA Lakers, bekend omwille van zijn overweldigende fysieke présence (2m16 en in zijn hoogdagen goed voor 147 kilogram), staat op dieet en is al tien kilo kwijt.