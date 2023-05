Vrouwlief Kat Kerkhofs feliciteert Mertens met 36ste verjaardag: “Nog altijd mijn ultieme crush”

De liefde tussen Kat Kerkhofs en Dries Mertens is groter dan ooit. De twee kennen elkaar al van in de middelbare school en vormen nog steeds een onafscheidelijk duo. Onze landgenoot werd vandaag 36 en dat liet zijn echtgenote niet onopgemerkt voorbijgaan. In een emotionele post op Instagram beschrijft ze nog eens haar liefde voor haar man. “Toen ik 16 was, was jij mijn ultieme jongenscrush. Het is heel zeldzaam om 20 jaar later nog steeds hetzelfde te voelen. Je verlicht nog steeds E-L-K-E kamer die je binnenloopt, je bent aardig en hilarisch, je beschermt je familie en vrienden en je zou zonder aarzelen het laatste stukje van je viandel special delen”, aldus Kerkhofs.