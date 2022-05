Vriendin Mishel trakteert Courtois op verrassingsfeest in zijn eigen tuin met onder andere rapper Boef

Rode Duivels Hij verstaat zeven talen, de maand mei is ‘m goedgezind en hij heeft een liefde voor latinomu­ziek: 30 weetjes over de jarige Thibaut Courtois

Feliz cumpleaños, Tibu; Gelukkige verjaardag, Thibaut! De twee achter zijn naam is weg. Vandaag wordt Thibaut Courtois dertig. Een kaap die wij vieren met 30 keer Courtois. We tellen van 1 tot 30. De 30 nummers van de nationale nummer één: 30 anekdotes of weetjes die u mogelijk nog niet wist over Courtois. Van de grootte van z’n handen, over zijn ‘heilige drievuldigheid’, tot het gemiddeld aantal kilometers dat-ie loopt per match.

11 mei